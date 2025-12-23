رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : راننده ۳۰ ساله‌ای که بر اثر تصادف در خودرواش محبوس شده بود نجات یافت و راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهرام مومنی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۷ امروز ۲ دی ۱۴۰۴ بر اثر تصادف یک خودروی برلیانس با کامیون در خودرواش محبوس شده بود گفت: ۳ آتش نشان با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه در ابتدای جاده انزلی حوالی کارخانه پوشش اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در یک عملیات مشترک با اورژانس ، راننده که مردی ۳۰ ساله بود از میان آهن پاره‌های خودرو آزاد شد افزود: وی بلافاصله با کمک نیرو‌های اورژانس تحت عملیات احیای قلبی‌ریوی (CPR) قرار گرفت و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.