دادستان نظامی استان کرمان گفت: جرائم ارتکابی در سطح یگانها باید فوراً به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان دادستان نظامی استان کرمان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت اداری نیروهای مسلح، گفت: جرائم ارتکابی در سطح یگانها باید بدون هیچگونه تأخیر به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شود تا ضمن رسیدگی سریع و دقیق، زمینه پیشگیری از تکرار تخلفات فراهم شود.
نادر فرامرزپور در سومین کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در سپاه ثارالله کرمان با موضوع بررسی و اجراییسازی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در یگانهای مختلف سپاه استان گفت: شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم بستر مناسبی برای بررسی عوامل بروز تخلف، آسیبشناسی رفتارهای اداری و شناسایی راهکارهای بازدارنده است.
وی ادامه داد: این شورا باید با استفاده از ظرفیت فرماندهان، ضابطان و مدیران بخشهای مختلف، نهایت تلاش خود را در جهت کاهش جرائم و تخلفات در سطح استان بهکار گیرد.
دادستان نظامی استان کرمان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت ساختار اداری نیروهای مسلح اظهار داشت: مأموریت اصلی این شورا، پیشگیری از وقوع جرم از طریق اجرای دقیق مصوبات و ارزیابی مستمر عملکرد یگانهاست.
فرامرزپور تاکید کرد: صیانت از سرمایههای انسانی کشور، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش انضباط سازمانی از مهمترین نتایج اجرای این برنامههاست.
وی با بیان اینکه اجرای مؤثر راهکارهای مصوب و نظارت مستمر بر عملکرد یگانها موجب پیشگیری فعال از بروز تخلف میشود، افزود: مراقبت و صیانت از کارکنان باید در اولویت فرماندهان قرار گیرد.
این مقام قضائی اظهار داشت: رویکرد ما پیشگیری پیشدستانه است؛ باید قبل از وقوع جرم، عوامل زمینهساز حذف یا کنترل شوند تا سلامت سازمانی نیروهای مسلح حفظ شود.
در ادامه این نشست، سردار محمدعلی نظری؛ فرمانده سپاه ثارالله کرمان نیز ضمن تقدیر از برگزاری این جلسات گفت: در چارچوب راهکارهای ابلاغی سازمان قضایی نیروهای مسلح، اقدامات اجرایی متعددی در سطح یگانهای سپاه کرمان انجام شده که نتایج آن در نشست دوم شورای استانی ارائه خواهد شد.