به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده انتظامی شهرستان نقده از دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در نقده خبر داد و افزود: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان نقده، بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ یونس ارجمند با اشاره به اینکه در این عملیات دو سارق دستگیر شده است، تصریح کرد:مامورین با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات نامحسوس میدانی و با استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی، سارقان را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهمان دستگیر شدند که متهمان در تحقیقات پلیس و پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود، به ۵ فقره سرقت سیم و کابل برق به متراژ ۳۵۶ متر اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ "ارجمند" در پایان از شهروندان خواست تا در ساختمان‌های در حال ساخت خود از نگهبان استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.