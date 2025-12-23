پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، بر ضرورت شتابدهی به سرمایهگذاری ها و اجرای طرح های زیر ساختی در آن منطقه ویژه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمد مسعود سمیعینژاد خاطرنشان کرد: باید بهگونهای عمل شود که فعالیتها و طر حهای زیرساختی منطقه با شتاب بیشتری پیش رود و طرح ها درگیر فرآیندهای طولانی نشوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به محدودیتهای زمانی اجرای طرحها گفت: زمان به نفع ما نیست و طرح ها باید بهصورت مستمر و بدون وقفه پیش بروند تا با افزایش هزینهها مواجه نشویم.
سمیعینژاد همچنین گفت: ایمیدرو اعتبارات مورد نیاز سه طرح شامل تأسیسات گاز و احداث دو پست برق منطقه را تأمین خواهد کرد و این طرح ها در اسرع وقت وارد فرآیند مناقصه میشوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: با توجه به سوابق زادبوم مدیرعامل پیشین منطقه ویژه پارسیان و تجربیات اقتصادی، از توانمندیهای وی در کارگروه اقتصادی و جذب سرمایهگذاران خارجی برای ایمیدرو بهره خواهیم گرفت.
در پایان این مراسم حکم سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، به شکیب ذوالغیاث توسط سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعطا شد و همچنین از زحمات زادبوم مدیرعامل سابق قدردانی شد.