طرح «نذر خدمت» هلالاحمر زنجان با مشارکت خیرین و داوطلبان، طی سه سال گذشته در استانهای کمبرخوردار کشور اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرعامل هلالاحمر زنجان گفت : طرح "نذر خدمت" جمعیت هلالاحمر زنجان طی سه سال گذشته با تکیه بر مشارکت خیرین و توان داوطلبان، در استانهای کمبرخوردار کشور اجرا شده است.
هاشمی افزود : این طرح در چهار محور سلامت، معیشت، آبرسانی و آموزشی و فعالیتهای جهادی اجرا شده و شامل اعزام پزشکان متخصص و فوقتخصص، توزیع بستههای معیشتی، اجرای پروژههای عمرانی در مدارس و مساجد و نصب دستگاههای تصفیه آب در روستاهای فاقد آب سالم بوده است.
وی گفت : هلالاحمر زنجان در کنار فعالیتهای فرا استانی، اجرای ۱۵ برنامه نذر خدمت را در داخل استان نیز در دستور کار داشته است.
این اقدامات با تکیه بر ظرفیت بیش از ۶۰ هزار عضو داوطلب و با رویکرد انساندوستانه و بدون تبعیض، در راستای مأموریت الهی و انسانی جمعیت هلالاحمر انجام شده است.