از ابتدای امسال تا دوم دیماه، شهروندان مشهدی فقط ۹ روز هوای پاک تنفس کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد گفت: این در حالی است که پارسال در این بازه زمانی، ۲۵ روز هوای پاک داشتیم.
رضا اسماعیلی با بیان اینکه در این مدت روزهای با هوای «سالم»، کاهش چشمگیری داشته است، افزود: این کلانشهر از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال، بیش از دو برابر روزهایی با هوای ناسالم داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی، ۱۱۰ روز هوایی با وضعیت «قابل قبول و سالم» داشتیم؛ درحالیکه سال گذشته تعداد روزهای هوا با کیفیت قابل قبول، ۱۸۶ روز بوده است.
مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد ادامه داد: طی ۲۷۸ روز گذشته ۱۲۸ روز کیفیت هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، ۲۹ روز ناسالم برای همه افراد و دو روز بسیار ناسالم (شرایط اضطرار) بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در مدت مشابه پارسال تعداد روزهای ناسالم برای گروههای حساس، ۶۵ روز و تعداد روزهای ناسالم برای همه افراد، دو روز بود و هیچ روزی هوا در شرایط بسیار ناسالم قرار نگرفت، این آمار بیانگر جهش نگران کننده آلودگی در امسال است.
وی تصریح کرد: نوع آلایندگی در امسال بیشتر ناشی از فعالیتهای انسانی و مصرف سوخت فسیلی است و شرایط هواشناسی و کمبود ناپایداریهای جوی نیز باعث تخلیه نشدن آلودگی هوا شده است.