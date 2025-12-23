پخش زنده
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از آغاز طرح زمستانی راهداری کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با بیان اینکه طرح زمستانی راهداری امسال نیز همزمان با سراسر کشور از ابتدای دی ماه در کرمانشاه آغاز شده است گفت: طرح زمستانی راهداری، تا اواخر اسفند که طرح نوروزی آغاز شود، ادامه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تعداد نیروهای راهداری که در طرح زمستانی مشارکت دارند را ۵۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: این نیروها در قالب ۴۷ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان پای کار هستند.
سلیمی از فعالیت ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار در کرمانشاه در فصل زمستان یاد کرد و گفت: نیروهای راهداری علاوه بر استقرار در راهدارخانهها، گشتهای مستمر در طول محورهای مواصلاتی استان را نیز در برنامه دارند.
وی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات راهداری نیز برای فصل برف و باران آماده شده است گفت: در حال حاضر راهداری کرمانشاه برای طرح زمستانی ۴۱۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در اختیار دارد.
سلیمی گفت: سامانه ۱۴۱ راهداری ۲۴ ساعته آماده ارائه اطلاعات درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان به رانندگان است.