به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس قانون جوانی جمعیت که ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده به هر خانواده که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از این تاریخ متولد شده تا ۲۰۰ متر مربع زمین رایگان واگذار کند. اما بخش زیادی از مشمولان این طرح همچنان در نوبت تحویل باقی مانده‌اند.

در شرایطی که جمعیت کشور در حال پیر شدن هست، اما هنوز خانواده‌هایی با همه مشکلات به فکر جوان نگه داشتن ایران هستند.

مراحل اداری و آماده سازی زمین‌ها در ۴ سال گذشته برای بخش کمی از متقاضیان انجام شده و برای بقیه زمین‌ها هنوز واگذاری انجام نشده است.