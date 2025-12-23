پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر نقش بیبدیل معلم در فرآیند تربیت، گفت: هیچ فناوری جای معلم را نمیگیرد و اثرگذاری او بهویژه در دوره ابتدایی ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، با بیان اینکه هیچ فناوری جای معلم را نمیگیرد، گفت: تقلیل نقش معلم به انتقال محتوا خطایی جدی است، چرا که اثرگذاری معلم بهویژه در دوره ابتدایی و بهخصوص کلاس اول، ماندگارترین تأثیر تربیتی را در طول زندگی افراد دارد.
وی روز سهشنبه در همایش گرامیداشت روز آموزش ابتدایی در ساری افزود: مازندران در تحقق شاخصهای عدالت آموزشی و کیفیت آموزش در دوره ابتدایی از استانهای پیشتاز کشور به شمار میرود و جایگاه برجستهای در نظام تعلیم و تربیت ایران دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به ابتکار استان مازندران در نامگذاری سیام آذر به عنوان «روز آموزش ابتدایی» اظهار داشت: این اقدام ارزشمند نشاندهنده توجه ویژه همکاران فرهنگی استان به دوره بنیادین آموزش ابتدایی است و میتواند به الگویی ملی برای سایر استانها تبدیل شود.
حکیمزاده تأکید کرد: آموزش ابتدایی صرفاً آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه آغاز شکلگیری شخصیت، خودباوری، عدالتخواهی و احترام اجتماعی در کودکان است و نقشی تعیینکننده در آینده فردی و اجتماعی آنان دارد.
وی با بیان اینکه تجربه سالها معلمی و مسئولیت در حوزه آموزش ابتدایی کشور را داشته است، گفت: مهمترین ویژگی معلم در این دوره، دوست داشتن دانشآموزان و درک تفاوتهای فردی آنان است؛ موضوعی که میتواند مسیر زندگی کودکان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این نگاه عمیق و برنامهریزی هدفمند، شاهد موفقیتهای بیشتر استان مازندران و گسترش این تجربه ارزشمند در سراسر کشور باشیم.