برنامه‌های «کتاب فرهنگ»، «سرزمین من»، «مثبت تربیت»، «به افق آفتاب»، «خانه دوست اینجاست» و «پلاک هشت»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کتاب فرهنگ» درقالب «سه‌شنبه‌های طنز» با نگاهی خلاقانه به لطافت‌ها و شیرینی‌های کلام سعدی در بوستان، باب هشتم، شنوندگان رادیو فرهنگ را به ضیافت طنز، حکمت و ذوق ادبی دعوت می‌کند.

این برنامه امشب با محور طنز ادبی و حکمت‌آمیز، سراغ یکی از شیرین‌ترین جلوه‌های زبان فارسی رفته است و در این قسمت که به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فاطمه ترسا و با اجرای فاطمه حقیقت‌ناصری پخش می‌شود، مخاطبان با نگاهی تازه به طنز پنهان در آثار سعدی، به‌ویژه بوستان، باب هشتم، همراه خواهند شد.

در بخش تعاملی برنامه، پرسشی ادبی مطرح شده که از شنوندگان می‌خواهد مصرع سعدی «با شکایت‌ها که دارم از زمستان فراق» را با ذوق و خلاقیت خود، کامل کنند، بخشی که پیوندی جذاب میان ادب کلاسیک و شوخ‌طبعی معاصر ایجاد می‌کند.

اجرای کارشناسی این قسمت را مهدی فرج‌اللهی برعهده دارد که در گفتار‌های تحلیلی خود به لطافت‌های طنزآمیز زبان سعدی و ظرافت‌های بلاغی نهفته در حکایات بوستان می‌پردازد.

از دیگر بخش‌های شاخص برنامه، گفت‌و‌گو با استاد اکبر کتابدار است که درباره جایگاه طنز در ادبیات کلاسیک فارسی و نقش آن در آموزش اخلاق و حکمت سخن می‌گوید.

بخش «جر آید» نیز تازه‌ترین خبر‌ها از حوزه طنز و کارگاه‌های ادبی، از جمله کارگاه کوتاه‌نویسی و کاریکلماتور تهران و برنامه‌های آموزشی دفتر طنز حوزه هنری را معرفی می‌کند. در ادامه، گزیده‌ای از آثار برگزیده کارگاه‌های کاریکلماتور و کوتاه‌نویسی برای شنوندگان روایت می‌شود.

در بخش «حکمت‌ها و حکایت‌ها»، حکایت‌خوانی‌های کلاس درس فضای برنامه را به آموزه‌های اخلاقی نزدیک‌تر می‌کند و «میکروفون داغ» با معرفی کتاب «سُدنصرالدین» اثر امیر خیام، نویسنده و طنزپرداز، نگاهی به طنز مکتوب معاصر دارد.

پایان‌بخش این قسمت، گفت‌وگوی تلفنی با مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شاهرود است که درباره جشنواره منطقه‌ای استندآپ‌کمدی «برپا خند» با عنوان «نمک‌پاش» در شاهرود توضیح می‌دهد.

برنامه «کتاب فرهنگ»، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ است، امشب ساعت ۲۰:۰۰، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

مجله رادیویی «سرزمین من»، امروز ساعت ۱۳:۰۰، با نگاهی جامع به تاریخ، فرهنگ و اندیشه، میزبان گفت‌و‌گو با پژوهشگران و استادان حوزه‌های تاریخ، ادیان، ادبیات و میراث فرهنگی است.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری‌اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به تشریح مهم‌ترین رویداد‌های تاریخی دوم دی‌ماه می‌پردازد و زمینه‌های شکل‌گیری و پیامد‌های این وقایع را بررسی می‌کند. ­

بخش «آن سوی تاریخ»، با حضور محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه، به تحلیل آخرین تحولات منطقه اختصاص دارد، گفت‌وگویی که تلاش می‌کند پیوند رخداد‌های روز با ریشه‌های تاریخی و معادلات رسانه‌ای را برای مخاطبان روشن سازد. ­

در ادامه، حجت‌الاسلام کشوری در گفت‌وگویی تحلیلی به موضوع گسترش جبهه مقاومت از سطح ملی به منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌پردازد و ابعاد فکری و تاریخی این تحول را تشریح می‌کند. ­

از دیگر بخش‌های مهم این برنامه، گفت‌و‌گو با حسین‌علی جعفری، دکترای تخصصی ادیان و عرفان و معاون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که درباره تأثیر اندیشه‌های ایرانی بر مسیحیت سخن می‌گوید و تعامل فرهنگی تمدن‌ها را بررسی خواهد کرد. ­

همچنین علی پری‌طهراوند، استاد و پژوهشگر تاریخ، به موضوع «لباس در تمدن ایلام» می‌پردازد و نشانه‌های هویتی و اجتماعی پوشش در یکی از کهن‌ترین تمدن‌های ایران را معرفی می‌کند. ­

در حوزه ادبیات، صلاحی مقدم، استاد ادبیات، با نگاهی تحلیلی اندیشه و جایگاه رودکی، پدر شعر فارسی، را در تاریخ ادبیات ایران بررسی خواهد کرد. ­

پایان‌بخش این مجله، گفت‌و‌گو با هوشمندی، مسئول خانه تاریخی کاشان است که شنوندگان را با تاریخچه و ویژگی‌های معماری خانه عباسیان آشنا می‌کند؛ بنایی شاخص از هویت فرهنگی و معماری ایرانی. ­

علاقه‌مندان می‌توانند هم‌زمان با پخش برنامه از طریق شماره تلفن‌های ۲۲۰۴۰۰۸۵ و ۲۲۰۵۸۸۰۰ و یا پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ با «سرزمین من» در ارتباط باشند. ­

این برنامه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، اجرای دانیال معنوی و کارشناس‌مجری محمدعلی مومنی، به‌صورت زنده روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

­

برنامه «مثبت تربیت» رادیو سلامت، به عنوان یک مرجع تخصصی برای والدین، با هدف اصلی ارائه آموزه‌های حیاتی در خصوص تربیت جنسی فرزندان و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، به صورت هفتگی پخش می شود. این برنامه با پرداختن به موضوعات تابو و زندگی خصوصی کودکان و نوجوانان، والدین را در تشخیص رفتار‌های نگران‌کننده، تعیین مرز‌های حریم شخصی و آموزش حفظ پوشش بدن یاری می‌رساند. کارشناسان برنامه به پرسش‌های روتین والدین در مورد لجبازی و دروغگویی کودکان نیز پاسخ می‌دهند.

برنامه «مثبت تربیت» به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های امروزی، یعنی تربیت جنسی فرزندان در فضای امن می‌پردازد. هدف محوری این برنامه، آگاه‌سازی والدین برای پیشگیری مؤثر از سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان است. این برنامه با شکستن تابو‌ها پیرامون زندگی خصوصی کودکان، تلاش می‌کند تا والدین را نسبت به مسائل تربیتی فرزندانشان حساس‌تر و مجهزتر سازد.

مهم‌ترین محور‌های آموزشی این برنامه عبارتند از: آموزش حفظ حریم شخصی، آموزش به کودک در مورد حق مالکیت بر بدن خود، این که آیا می‌داند که باید پوشش بدنش را حفظ کند؟ و درک تفاوت رفتار‌های طبیعی از رفتار‌های غیرطبیعی چیست. تشخیص علائم هشدار، شناسایی رفتار‌های نگران‌کننده در کودک و درک این که چه زمانی باید حریمش را متوجه شود؟ استراتژی‌های پیشگیری؛ ارائه راهکار‌های عملی برای این که چگونه باید از آسیب‌ها پیشگیری کنیم و چه کار کنیم که کودک دچار آسیب و سوء استفاده جنسی نشود؟

علاوه بر مباحث حساس جنسی، برنامه به مسائل رفتاری رایج نیز می‌پردازد، از جمله راهکار‌های مواجهه با کودک لجباز و ارائه جملات طلایی برای ارتباط مؤثر روزانه و همچنین بررسی ریشه‌ها و راه‌های مقابله با دروغگویی کودک و...

برنامه تخصصی «مثبت تربیت»، به تهیه کنندگی لیلا علوی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است، که هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۸:۰۵ صبح، پخش و همان روز ساعت ۱۹:۰۵، بازپخش می شود.

برنامه «به افق آفتاب»، چهارشنبه ۳ دی‌ ساعت ۱۱:۵۵، با موضوع «سبک زندگی و سیره عبادی ـ سیاسی امام علی نقی (ع)»، از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه با محوریت بررسی سبک زندگی و سیره عبادی و سیاسی امام علی نقی (ع)، نگاهی تحلیلی به زندگی پربرکت آن امام همام از بدو تولد تا لحظه شهادت خواهد کرد.

«به افق آفتاب»، به تحلیل و بررسی زندگی امام هادی (ع) از آغاز تولد تا لحظه شهادت پرداخته و فراز و فرود‌های حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آن حضرت را در بستر تاریخ تبیین می‌کند. ­

در این ویژه‌برنامه، فضائل اخلاقی، منش عبادی و مواضع سیاسی امام هادی (ع) واکاوی می‌شود تا الگوی جامعی از سبک زندگی الهی و مسئولانه آن امام معصوم برای مخاطبان ترسیم شود. ­

حجت‌الاسلام والمسلمین آقابابا به‌عنوان کارشناس برنامه، در کنار حمید رضارضایی و زهرا صالحی، به تشریح ابعاد مختلف سیره و اندیشه‌های امام علی نقی (ع) خواهند پرداخت.

برنامه «خانه دوست اینجاست»، هم‌زمان با سالروز شهادت امام علی نقی (ع)، با نگاهی عمیق به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی و اندیشه‌های آن حضرت، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲ و ۳­دی‌ ساعت ۱۷:۴۵، ­هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت امام علی نقی (ع)، پخش می شود.

این برنامه با محوریت زندگی، سیره و اندیشه‌های امام هادی (ع)، تلاش دارد ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی آن حضرت را با تکیه بر احادیث و بیانات ایشان بازخوانی کند. ­

در این ویژه‌برنامه، ویژگی‌های شخصیتی امام هادی (ع) و سبک زندگی ایشان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و عبادی بررسی می‌شود و الگو‌های شاخص رفتاری آن حضرت در مواجهه با جامعه اسلامی معرفی خواهد شد.

همچنین مفاهیمی، چون معنویت، اعتماد به خدا، شناخت امام و جایگاه رهبر معنوی و اعتقادی جامعه اسلامی از محور‌های اصلی این برنامه است. ­

اجرای این برنامه را حامد نجم‌الهدی و تهیه‌کنندگی آن را­زهرا قائدی بر عهده دارد و «خانه دوست اینجاست» با رویکردی معرفتی و تحلیلی، شنوندگان را به تأملی دوباره در سیره نورانی امام هادی (ع) دعوت می‌کند.

برنامه «پلاک هشت»، در سالروز شهادت شهید مدافع حرم محمدرضا علیخانی، با روایتی مستند از مسیر ایثار و مجاهدت این شهید، به بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس، از آنتن رادیو ایران می‌پردازد.

ویژه‌برنامه «پلاک هشت»، امروز ساعت ۱۳:۳۰، با محوریت سالروز شهادت شهید مدافع حرم محمدرضا علیخانی پخش می شود.

در این برنامه، بخش «روایت شهادت» به بازگویی ابعاد شخصیتی، مسیر جهادی و نحوه شهادت این شهید مدافع حرم اختصاص دارد و شنوندگان را با بخشی از زیست مؤمنانه و مجاهدانه او آشنا می‌کند. ­

در بخش «راوی»، خاطرات دفاع مقدس پخش می‌شود و کشاورز، از راویان دفاع مقدس، در آن به بیان خاطراتی از دوران هشت‌سال دفاع مقدس و روحیه ایثار و مقاومت رزمندگان خواهد پرداخت. ­

نویسندگی و تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده سیما پاتیمار است و اجرای آن را فیروزه آدابی بر عهده دارد.