نهمین هفته فیلم و عکس آباده با حضور هنرمندان انجمن سینمای جوان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛نهمین هفته فیلم و عکس آباده با حضور شهردار و هنرمندان انجمن سینمای جوانان دفتر آباده در محل تالار شهرداری این شهرستان به کار خود پایان داد.

در این مراسم اکران و نشست نقد و بررسی فیلم کوتاه "بویاق" به کارگردانی رامین امیریان راد و اکران فیلم‌های کوتاه منتخب تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

۱۲ فیلم تولیدی هنرجویان فیلمساز این انجمن که امسال ساخته شده است در اختتامیه مراسم به روی پرده رفت.

در پایان این مراسم از اساتید، فیلمسازان، عکاسان و اعضای انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده قدردانی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.