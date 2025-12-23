به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم تشییع پیکر پاک استوار دوم امیرحسام جوینده با حضور مردم شهیدپرور از سپاه ناحیه صومعه سرا صومعه سرا در حال برگزاری است و قرار است پس از تشییع در گلزار شهدای جعفری این شهرستان به خاک سپرده می‌شود.

مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ حین اعزام به ماموریت مرزی دچار سانحه تصادف رانندگی شدند که در این حادثه استوار دوم امیرحسام جوینده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید استواردوم امیرحسام جوینده مجرد و اهل صومعه سرا است.