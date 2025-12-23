پخش زنده
امروز: -
تایلند و کامبوج توافق کردند روز چهارشنبه نشستی در سطح مقامات دفاعی با هدف ایجاد زمینه برای از سرگیری آتشبسی که ماههاست متوقف شده است، برگزار کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، توافق یاد شده در نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و آ سه آن، در کوالالامپور حاصل شد. این نشست که با هدف مهار تنشها و جلوگیری از گسترش بحران در منطقه برگزار شد، اولین گفتگوی رو در روی مقامات دو کشور محسوب میشود.
پس از پایان گفتوگوها وزیر امور خارجه تایلند بر شروط اصلی کشورش تاکید کرد و گفت: تمام شروط، اعم از اجرای آتش بس کامبوج پیش از ما، عقب نشینی و به عقب راندن سلاحهای سنگین و پاکسازی مینها و خاتمه دادن به تجاوزات مرزی، برای ما مهم هستند.
در بیانیه پایانی نیز آ سه آن از تایلند و کامبوج خواست به بازسازی اعتماد متقابل و بازگشت به مسیر گفتوگو ادامه دهند.
گفتنی است، تنشهای مرزی میان تایلند و کامبوج سابقهای طولانی دارد و در سالهای اخیر بارها به درگیریهای خونین منجر شده است، این توافق در حالی به دست آمد که درگیریهای شدید مرزی وارد سومین هفته خود شده و تاکنون دستکم ۸۰ کشته و بیش از نیم میلیون آواره بر جای گذاشته است.
توافق برای برگزاری نشست دفاعی مهمترین گام دیپلماتیک از زمان آغاز دوباره درگیریها میان تایلند و کامبوج ارزیابی میشود.