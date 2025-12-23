



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: بر اساس ماده اول قانون الزام، ثبت اموال غیر منقول اموال دارای سند تک برگ سبز رنگ فقط در دفاتر اسناد رسمی یا قرارداد یکسان سامانه کاتب قابل اعتبار است.

نخعی با بیان که قانون اعزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده است افزود: پس از گذشت یک سال از اجرای این قانون دعاوی درباره معاملات این اموال که در محافلی همچون بنگاه‌های املاک، سامانه خودنویس و به صورت مبایعه نامه در سامانه کاتب انجام شود قابل قبول نیست و در هیچ محکمه رسمی حمایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنگاه‌های املاک دیگر نمی‌توانند برای اموال دارای سند تک برگ سبز رنگ مبایعه نامه تنظیم کنند و فقط می‌توانند پیش نویس معامله را با اعتباری ۵ روزه تنظیم کنند.

به گفته مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس، پیش نویس‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک اگر در مدت ۵ روز در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند از اعتبار خارج می‌شوند.

نخعی افزود: افرادی که دارای سند دفترچه‌ای یا سند تک برگ زرد رنگ هستند نیز باید برای تبدیل این اسناد به سند تک برگ سبز رنگ اقدام کنند تا بتوانند از خدمات مختلف بهره‌مند شوند.