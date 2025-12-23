به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان گفت: شهرداری در چهار سال گذشته حدود ۲ میلیون مترمربع آسفالت در سطح شهر اجرا کرده و با افزایش توان اجرایی، آماده اجرای گسترده‌تر آسفالت معابر است.

مهدی بهترین، با اعلام ضرب‌الاجل به دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: تا پایان دی‌ماه برای تکمیل حفاری‌های زیرساختی صبر می‌کنم و پس از آن، نهضت آسفالت معابر آغاز می‌شود و هیچ مجوزی برای حفاری صادر نخواهد شد.

وی همچنین از قرار گرفتن ۴۰ نقطه شهری در برنامه آسفالت خبر داد و بر لزوم ترمیم اصولی معابر و استفاده از کاتر در حفاری‌ها تأکید کرد.

توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی هم با اشاره به فرسودگی حدود ۱۴۰ کیلومتر از شبکه آب شرب شهر بیرجند، گفت: اولویت حفاری‌های شرکت آب و فاضلاب، نشت‌یابی و جلوگیری از هدررفت آب خواهد بود و تمامی اقدامات با هماهنگی و بر اساس برنامه آسفالت شهرداری انجام می‌شود.

همچنین بر تسریع در تحویل معابری از جمله خیابان شیرین از سوی اداره آب و فاضلاب به شهرداری برای اجرای آسفالت تأکید شد.