رئیس دادگستری و دادستان بردسیر با بازدید از بیمارستان قائم، بر تأمین دارو و صیانت از حقوق عامه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات شهروندان، ضمن حضور در بیمارستان قائم بردسیر، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی از جمله اورژانس، بخش‌های بستری و واحد‌های تخصصی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی به بیماران، وضعیت امکانات و چالش‌های موجود قرار گرفتند.

دادستان بردسیر در حاشیه این بازدید گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید در این بازدید، لزوم تأمین و ارائه مستمر اقلام دارویی مورد نیاز مردم بود و در این خصوص دستورات لازم به منظور رفع کمبود‌ها و تسهیل دسترسی بیماران به دارو‌های ضروری صادر شد.

عماد بنی‌اسدی ضمن تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت عمومی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است، تصریح کرد: براساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی است و مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستانی موظف به صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول می‌باشد.

وی گفت : دستگاه قضایی شهرستان بردسیر در چارچوب وظایف قانونی خود، با هدف حفظ سلامت شهروندان، نظارت و پیگیری مستمر در حوزه مراکز درمانی و نحوه ارائه خدمات و تأمین دارو را در دستور کار دارد.