به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دیدار هادی حق‌شناس استاندار گیلان با سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل پیش روی واحد‌های صنعتی گیلان، به ویژه در حوزه تأمین گاز در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای تأمین پایدار انرژی صنایع استان تأکید شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این دیدار، با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های تولیدی در اقتصاد استان، خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر شرکت ملی گاز ایران برای رفع دغدغه‌های صنعتی و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در ماه‌های سرد سال شد.

همچنین موضوع حریم خط لوله گاز عبوری از گیلان و تأثیر آن بر طرح‌های توسعه شهری و زندگی ساکنان مناطق مجاور، از دیگر محور‌های این جلسه بود که طرفین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هماهنگی در این زمینه تأکید کردند.

سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مدیریت گیلان، از بررسی راهکار‌های مشترک و اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع چالش‌های موجود و پاسخگویی به نیاز‌های استان خبر داد.