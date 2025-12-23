سی و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته با حضور ۳۲۰ شرکت ایرانی و ۴۰ شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.





به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در مراسم افتتاحیه که صبح امروز ۲ دی ۱۴۰۴ برگزارشد، دهقانی مشاور معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، عباس زارع مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد و جمعی دیگر از فعالان این حوزه حضور داشتند.

به گفته برگزار کنندگان این رویداد، مهم‌ترین اهداف نمایشگاه بسته بندی و چاپ تهران، صادرات و تعامل و ارتباط فعالان صنعت چاپ است.





برخی از محصولات شامل مواد اولیه چاپ، انواع ماشین آلات چاپ، ابزار و تجهیزات مربوط به چاپ، وسایل اتاق چاپ، ابزار صحافی، انواع جوهر، ماشین آلات بسته بندی، لوازم جانبی، پرینتر ۳بعدی و. در سی و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۴ ارائه می‌شوند.



جلیل غفاری‌رهبر، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه، گفت: در نمایشگاه امسال با وجود تقاضای بالا و تکمیل ظرفیت سالن‌ها، شاهد حضور ۳۲۰ شرکت داخلی و حدود ۴۰ شرکت خارجی از کشور‌های چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا و ژاپن هستیم.





وی افزود: این رویداد ۴۰ هزار مترمربعی، محلی برای نمایش آخرین فناوری‌ها و همچنین میزبان هیئت‌های تجاری منطقه‌ای از عراق، آذربایجان و افغانستان است.





غفاری با بیان اینکه سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی در ۱۰ سالن نمایشگاهی و فضای باز برگزار شده است، گفت: به دلیل همزمانی با دو نمایشگاه دیگر و کمبود فضا و سالن نمایشگاهی، بیش از ۱۵۰ شرکت متقاضی، امکان حضور در نمایشگاه را از دست دادند.





رئیس ستاد برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران اضافه کرد: نمایندگانی از کشور‌های پیشرو در صنعت چاپ و بسته‌بندی، از جمله اندونزی، سوئیس، ایتالیا، انگلیس، هند، آلمان، ترکیه و ژاپن نیز در قالب غرفه‌ها یا بازدیدکنندگان ویژه در این دوره حضور دارند.





غفاری به برنامه‌های جانبی این رویداد اشاره کرد و گفت: طی هماهنگی‌های انجام شده، قرار است هیئت‌های تجاری از کشور‌های منطقه شامل عراق، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان در نمایشگاه حاضر شوند.



به گفته وی، مجموعه‌ای از دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مختلف چاپ و بسته‌بندی نیز برای این سه روز پیش‌بینی شده که از روز دوم تا چهارم در ساعت‌های مختلف برگزار می‌شود.



غفاری‌رهبر، با بیان اینکه نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های صنعتی ایران در حوزه چاپ، بسته‌بندی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته است، افزود: در این نمایشگاه شرکت‌های داخلی و خارجی جدیدترین دستگاه‌ها، مواد اولیه و راه‌حل‌های نوآورانه را عرضه می‌کنند. این موضوع به صنعتگران کمک می‌کند از روند‌های جهانی و فناوری‌های روز عقب نمانند؛ علاوه‌براین، این نمایشگاه زمینه مناسبی برای برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان، بازرگانان و مشتریان داخلی و خارجی است. بسیاری از قرارداد‌های عمده در حوزه چاپ و بسته‌بندی در همین رویداد شکل می‌گیرد.



وی همچنین گفت: حضور فعالان از بخش‌های مختلف مثل مواد اولیه، ماشین‌آلات، بسته‌بندی، چاپخانه‌ها، صنایع غذایی، دارویی، آرایشی، موجب می‌شود که ارتباطات کاری جدید ایجاد و زنجیره تأمین داخلی تقویت شود.



سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته از امروز تا ۵ دی‌ماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.