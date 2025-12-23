جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بر ثبت جنگ ۱۲ روزه و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ امیر نبی سهرابی سه‌شنبه دوم دی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان اظهار کرد: مأموریت بنیاد، انتقال پیام دفاع مقدس، تبیین ارزش‌ها، گفتمان مقاومت و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی به نسل حاضر و نسل‌های آینده و ثبت این مفاهیم در تاریخ کشور است.

وی با بیان اینکه تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه جهادی و واجب است، افزود: امروز دشمن در حال تهاجم همه‌جانبه فرهنگی است و بیان پیشرفت‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی امری ضروری به شمار می‌رود.

سهرابی با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: دفاع ما به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نمی‌شود و هنوز درگیر نبردی تمام‌عیار با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی هستیم؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمونه‌ای از این رویارویی است که باید همانند جنگ هشت‌ساله به‌صورت دقیق ثبت و مستندسازی شود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، قرارگاهی برای جمع‌آوری اسناد تشکیل شده، گفت: این قرارگاه به‌صورت هفتگی روند جمع‌آوری و ارسال اسناد از استان‌ها را رصد می‌کند. فعالیت‌های نظامی، خدماتی، دولتی، امدادی، مردمی، فضای مجازی و حتی اقدامات و مواضع دشمنان در این جنگ، در حال ثبت و ضبط است تا ابعاد این توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران برای تاریخ روشن شود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان وظیفه دارد نقش استان را در این جنگ ۱۲ روزه به‌طور کامل ثبت و برای مرکز ارسال کند تا در تاریخ کشور ماندگار شود.

سهرابی با اشاره به نقش برجسته استان کرمان در دفاع مقدس هشت ساله گفت: استان کرمان بیش از ۶۵۰۰ شهید در دفاع مقدس تقدیم کرده، بیش از ۱۲۰ هزار رزمنده به جبهه‌ها اعزام داشته و دارای بیش از ۲۰ هزار جانباز و ۱۲۵۹ آزاده دفاع مقدس است که این آمار، جایگاه ویژه این استان را در تاریخ مقاومت کشور نشان می‌دهد.

وی از مسئولان و دستگاه‌های مختلف درخواست کرد: با همکاری و همراهی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را در انجام این مأموریت تاریخی یاری دهند.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مقابله با جریان‌های انحرافی و تروریستی، گفت: دشمنان تلاش کردند با ایجاد گروه‌هایی مانند داعش، چهره‌ای خشن و جعلی از اسلام به دنیا ارائه دهند تا افکار عمومی را از اسلام ناب و الگوی جمهوری اسلامی ایران دور کنند، اما شهید سلیمانی پرچم‌دار مبارزه با این تفکر انحرافی بود و با ایستادگی در برابر داعش، از اسلام حقیقی دفاع کرد.

وی افزود: انتقال این واقعیت‌ها و تبیین نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با جریان‌های تکفیری و حفظ امنیت منطقه، از وظایف اصلی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است و باید به‌درستی به نسل جوان و نوجوان منتقل شود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور همچنین با تأکید بر اهمیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان اظهار کرد: این موزه به همت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شده و یک ظرفیت ارزشمند فرهنگی برای استان و کشور به شمار می‌رود. اداره‌کل استان باید در غنی‌سازی محتوای این موزه و بهره‌گیری هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان از آن تلاش مضاعفی داشته باشد تا بازدیدکنندگان بتوانند از مفاهیم و درس‌های دفاع مقدس و مقاومت بهره‌مند شوند.