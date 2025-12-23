به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به گفته سرهنگ محمد گلوانی، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی سه‌راهی خوی، ایواغلی در راستای اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاق کالا و اقلام غیرمجاز و در پی هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی افزود: مأموران این مجموعه در بازرسی دقیق از اتوبوس موفق شدند ۶۰۰۰ آمپول غیرمجاز و فاقد مجوز‌های قانونی را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط کنند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ارزش ریالی این محموله مکشوفه بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه تصریح کرد متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد مقابله با قاچاق دارو و اقلام غیرمجاز مرتبط با سلامت شهروندان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.