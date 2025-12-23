مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر ۲۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان فعال هستند که چهار مورد آن امسال مجوز فعالیت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این مراکز با هدف ارتباط پایدار بین فعالیت‌های کارآفرینانه، فضای کسب‌وکار و تولید و ارائه مشاوره‌های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به متقاضیان خدمت ارائه می‌دهند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: امسال پنج هزار نفر ساعت مشاوره کارآفرینی با هدف حمایت از کارآفرینان و فراهم کردن بستر‌های اشتغال انجام شده‌است.

برهان صلواتی افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف ارائه مشاوره، حمایت، هدایت، فراهم کردن بستر رشد و فعالیت و اتصال به بازار ایده‌های نو و جدید و تعامل و همکاری و همفکری اجزای اکوسیستم کسب و کار‌های مختلف به منظور هم‌افزایی و رفع موانع در میان کارآفرینان، جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برگزار شد.

وی اظهارداشت: با توسعه کارآفرینی، می‌توان به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوار‌ها کمک کرد و همچنین کارآفرینی می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرده و باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: توسعه کارآفرینی، رشد اقتصادی و ایجاد بستر‌های اشتغال و کسب و کار‌های پایدار استان از مهمترین اولویت‌ها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

صلواتی اضافه کرد: دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف کسب و کار، مانند بازاریابی، مدیریت مالی و منابع انسانی، می‌تواند به افزایش دانش و مهارت کارآفرینان کمک کند.