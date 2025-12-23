به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سی جی تی ان، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: این اظهارات، یک تحریک آشکار علیه نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و نظام بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. این مواضع، تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود و به‌طور کامل با اراده اعلام‌شده ژاپن برای حرکت در مسیر توسعه صلح‌آمیز در تضاد است.

سخگوی وزارت امور خارجه چین افزود: چنین اظهاراتی نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان رفتار‌های فردی توجیه یا تفسیر شود. جامعه بین‌المللی باید نسبت به این‌گونه مواضع نهایت هوشیاری را به خرج دهد و با قاطعیت با آنها مقابله کند.