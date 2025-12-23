۳۰۰ تن برنج وادارتی در بازار کهگیلویه و بویراحمد در حال توزیع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست توسعه بازرگانی و نظارت بر توزیع اقلام کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان از توزیع ۳۰۰ تن برنج وارداتی با قیمت مصوب در استان خبر داد. محمد تابش مقدم گفت: توزیع این مقدار برنج وارداتی از ۲۹ آذر ماه آغاز شده و تاکنون ۱۰۳ تن برنج هندی به قیمت مصوب هر کیسه یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در بازار استان توزیع شده است. تابش مقدم افزود: ۱۹۷ تن برنج پاکستانی نیز با قیمت یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان برای هر کیسه در استان توزیع شده که در مجموع این توزیع به ۳۰۰ تن میرسد. وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی صورت گرفته است اضافه کرد: این مقدار برنج وارداتی از طریق ۷۹ عامل توزیع معتبر و فروشگاههای زنجیرهای مورد تأیید، به شهروندان عرضه میشود. سرپرست توسعه بازرگانی و نظارت بر توزیع اقلام کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به صورت دقیق بر همه مراحل عرضه تا فروشگاهها، نظارت دارند و هرگونه تخلف در زمینه عدم توزیع به موقع یا فروش با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب، برابر مقررات با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.