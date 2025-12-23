سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: طی آذر ماه سال جاری آتش‌نشانان به ماموریت ۳۴۹ مورد حریق و ۵۸۹ مورد حادثه اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، جابر خوشگرد اظهار کرد: طی ماه گذشته، ۳هزار و‌۴۲۹ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه به مدت ۶۴۲ ساعت عملیات و با استفاده از تجهیزات و تعداد ۱۱۴۳ دستگاه خودروی عملیاتی به ۳۴۹ مورد حریق و ۵۸۹ مورد حادثه رسیدگی کردند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به اینکه ۸۶ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت، اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۱۸۶ مورد نجات یافته، ۴۳ مصدوم و ۹ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بین ۳۲ ایستگاه عملیاتی، بیشترین ماموریت در ایستگاه ۲ با ۸۲ ماموریت، ایستگاه ۳ با ۶۴ ماموریت و

ایستگاه ۶ با ۶۱ ماموریت صورت گرفت، افزود: در حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری تعداد ۳۷ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه و یا شروع عملیات و ۹۹ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شد.

خوشگرد صدور ۳۱ مورد گواهی برای علت حریق و صدور ۲ مورد گواهی حریق و حوادث و تعداد ۳۵ مورد بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر و اخطار ایمنی به تعداد ۶ مورد در حوزه ایمنی شهری و بازدید از اماکن تجاری به تعداد ۴۰ مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته بیان کرد.