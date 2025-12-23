به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ابوالفضل نجادی گفت: امسال در مجموع ۱۵۰ مسجد در سطح استان برای برگزاری این مراسم معنوی اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد ۴۰ مسجد در شهر کرمانشاه و بقیه در دیگر شهرستان‌ها خواهند بود.

وی افزود: آیین معنوی اعتکاف همزمان با آغاز ایام البیض و سالروز ولادت حضرت علی (ع) آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه گفت: پیش‌بینی می‌شود در ایام البیض امسال، شاهد حضور ۱۵ هزار معتکف در استان کرمانشاه باشیم.

سال گذشته آیین معنوی اعتکاف در ۶۲ مسجد استان برپا شد و ۶۳۰۰ نفر در استان کرمانشاه در مراسم اعتکاف شرکت کردند.