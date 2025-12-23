سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران در ادامه نمایش فیلم‌های خود فیلم کوتاه داستانی و فیلم - گفتگوی مستندی با محوریت داریوش مهرجویی، فیلمساز فقید سینمای ایران را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه داستانی «قاتل میان ماست» به کارگردانی پرویز جاهد و همچنین فیلم - گفتگوی پرویز جاهد با داریوش مهرجویی چهارشنبه ۳ دی ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران با حضور پرویز جاهد، منتقد و کارگردان فیلم نمایش داده می‌شوند.

فیلم کوتاه داستانی «قاتل میان ماست» به تهیه کنندگی صادق صمدی و با حضور بازیگرانی همچون صادق صمدی، سیما خان وکیلی و هادی رضایی ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «یک پیک موتوری در طول یک روز عادی هنگام مراجعه به یک آپارتمان با صحنه‌ای هولناک و دلخراش مواجه می‌شود که نمی‌داند واقعی است یا خیالی. هر بار که بازمی‌گردد، همه چیز تغییر کرده و کسی او را باور نمی‌کند. از صبح تا شب، مرز میان حقیقت و وهم به‌طرز مبهمی درهم می‌ریزد و او را در دنیایی کابوس‌وار و رازآلود گرفتار می‌کند.»

این فیلم ادای احترامی به داریوش مهرجویی و برداشتی از ماجرای قتل این فیلمساز و همسرش وحیده محمدی‌فر است. نام این اثر برآمده از صحبت‌های دختر این کارگردان مونا مهرجویی در مراسم بزرگداشت داریوش مهرجویی است.

علاقه‌مندان برای دیدن فیلم می‌توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، سالن سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران مراجعه کنند.