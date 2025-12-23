به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت امیرعلی سلطان لو و بهنام کریمی مشوقین منتسب به باشگاه شمس آذر قزوین دائر بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه بعد از بازی مقابل تیم پرسپولیس تهران از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه فیلم تهیه شده از نحوه برخورد نامبردگان در مقابل اتاق داوران پس از اتمام بازی مذکور و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نقض دستور العمل ناظر بر مصاحبه‌ها و انتشار بیانیه مصوب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در مسابقه مقابل چادرملو اردکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است و در خصوص بند‌های دوم و سوم بخش دیگر شکایت باشگاه چادرملو اردکان علیه باشگاه تراکتور تبریز بشرح مندرج در شکوائیه پرونده به کمیته محترم انضباطی ارسال تا در این خصوص نیز اتخاذ تصمیم نمایند.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت وحید رضایی سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نقض ماده ۸۹ و ورود به محوطه علیرغم محرومیت و انجام مصاحبه در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پرسپولیس تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته یازدهم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.