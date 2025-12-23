پخش زنده
قیمت دلار در تالار اول و دوم بازار ارز تجاری طی روز جاری با افزایش همراه شد، دلار تالار اول به مرز ۸۰ هزار تومان رسید و دلار در تالار دوم از ۱۱۴ هزار تومان عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاملات امروز سهشنبه ۲ دیماه در بازار ارز تجاری با افزایش نرخ ارزها در هر دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا دنبال شد؛ بهطوریکه قیمت دلار، یورو و درهم هم در بخش اسکناس و هم در بازار حوالهای، در مقایسه با روز کاری گذشته افزایش یافت.
بر اساس نرخهای رسمی اعلامشده مرکز مبادله، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که بهعنوان مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی شناخته میشود، امروز افزایش یافت و به ۱۱۴ هزار و ۹۶ تومان رسید. نرخ خرید دلار نیز ۱۱۳ هزار و ۶۹ تومان اعلام شد که نشان میدهد با وجود رشد قیمت، فاصله خرید و فروش همچنان در محدوده متعارف حفظ شده است.
در همین تالار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز همراستا با دلار روند افزایشی را تجربه کردند. نرخ فروش یورو امروز به ۱۳۴ هزار و ۶۲ تومان و نرخ خرید آن به ۱۳۲ هزار و ۸۵۶ تومان رسید. درهم امارات نیز با افزایش قیمت، در بخش فروش با نرخ ۳۱ هزار و ۶۷ تومان و در بخش خرید با قیمت ۳۰ هزار و ۷۸۸ تومان روی تابلو مرکز مبادله قرار گرفت.
در تالار اول مرکز مبادله که به معاملات حوالهای بازار ارز تجاری اختصاص دارد نیز نرخها امروز افزایشی بود. بر این اساس، نرخ فروش حواله دلار در مقایسه با روز کاری قبل به ۷۹ هزار و ۷۰۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۷۸ هزار و ۹۸۹ تومان ثبت شد.
همچنین حواله درهم امارات در تالار اول با رشد قیمت همراه شد و در بخش فروش با نرخ ۲۱ هزار و ۷۰۳ تومان و در بخش خرید با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۸ تومان معامله شد. حواله یورو نیز در بازار حوالهای ارز تجاری روند افزایشی را حفظ کرد و نرخ فروش آن به ۹۳ هزار و ۶۵۵ تومان و نرخ خرید آن به ۹۲ هزار و ۸۱۲ تومان رسید.