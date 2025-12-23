به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله برنامه‌های تجلیل و بزرگداشت فعالان صنوف سینمایی، مراسم بزرگداشت سه نفر از پیشکسوتان حرفه دستیاری و برنامه‌ریزی سینمای ایران روز دوشنبه ۸ دی در خانه سینما برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با حضور سینماگران و هنرمندان از ساعت ۱۷ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود، امیر سیدی، علیرضا سلمان نصر و سوسن دین محمد مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

امیر سیدی از پیشکسوتان دستیاری کارگردان در فیلم‌هایی همچون «هامون»، «بانو»، «سارا»، «پری»، «لیلا»، «دختردایی گمشده»، «مهمان مامان»، «لامینور» و … به عنوان دستیار زنده یاد داریوش مهرجویی و همچنین با کارگردانانی همچون بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، احسان بیگلری، ابراهیم مختاری و … همکاری داشته است.

سوسن دین محمد به عنوان دستیار کارگردان در فیلم‌هایی همچون «آکواریوم»، «سایه وحشت»، «پاتو زمین نذار»، «شیر و عسل»، «شبکه»، «ساعت شلوغی»، «بچگیتو فراموش نکن» و … حضور داشته است.

علیرضا سلمان نصر نیز به عنوان دستیار کارگردان در فیلم‌هایی همچون «زن امروز»، «تنها»، «آخرین بندر»، «ناسپاس»، «عهد با جانان»، «مرگ یک شاعر» و … همکاری داشته است. وی همچنین از اعضای سابق هیئت مدیره انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران بوده است و فیلم‌های کوتاهی همچون «گیج»، «خشت»، «بیاد کربلا»، «شهر فرنگ» و … را ساخته است.

اولین برنامه از بزرگداشت‌های خانه سینما به صنوف فیلمنامه نویسان اختصاص داشت.