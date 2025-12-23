به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به توسعه کشت گل‌های زینتی در استان اظهار کرد: در سطح استان ۱۷/۷ هکتار گلخانه مسقف وجود دارد که به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد گه سالانه نزدیک به ۱۹ میلیون شاخه گل، عمدتاً رز، از این گلخانه‌ها برداشت می‌شود.



به گفته فرشاد بابایی همچنین در ۹۰ هکتار از اراضی استان، تولید گل در فضای باز انجام می‌گیرد که حدود ۲۰ میلیون شاخه گل، عمدتاً نرگس، در این عرصه‌ها تولید می‌شود.



وی اظهار کرد: در سطح گلخانه‌های گل زینتی حدود ۳۵۰ نفر مشغول به کار هستند و در اراضی فضای باز نیز ۹۰ نفر به فعالیت و اشتغال می‌پردازند. این ظرفیت‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی استان لرستان ایفا می‌کنند.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: توسعه کشت گل‌های زینتی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای جایگاه استان در تولید محصولات باغی و زینتی کشور خواهد بود.



