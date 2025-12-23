پخش زنده
امروز: -
تا پایان هفته گذر متناوب امواجی ناپایدار از جو تا پایان هفته، موجب رشد ابر و وزش باد در سطح استان کرمانشاه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، گذر امواج ناپایدار در ساعاتی از امروز (سهشنبه) تا فردا چهارشنبه، موجب افزایش نسبی دمای شبانه و بارش برای نیمه شمالی استان میشود.
طبق این گزارش، بارش، علاوه بر ارتفاعات و گردنههای برفگیر، ممکن است در برخی نواحی سردسیر نیز به صورت رگبار برف مشاهده شود. اغلب نقاط، به آرامی کاهش مییابد.