به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، گذر امواج ناپایدار در ساعاتی از امروز (سه‌شنبه) تا فردا چهارشنبه، موجب افزایش نسبی دمای شبانه و بارش برای نیمه شمالی استان می‌شود.

طبق این گزارش، بارش، علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر، ممکن است در برخی نواحی سردسیر نیز به صورت رگبار برف مشاهده شود. اغلب نقاط، به آرامی کاهش می‌یابد.