به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ فرمانده انتظامی سلطانیه از اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز در این شهرستان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ عباس اوراز افزود: طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز با هماهنگی قضایی در دستور کار ماموران شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح، پلیس با رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شد و اتباع غیرمجاز را پس از شناسایی در شهرستان سلطانیه دستگیر کرده و آنها را جهت ساماندهی به اردوگاه مراقبتی در استان البرز انتقال داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف دو دستگاه خودروی سواری شوتی و کشف مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد اسناد و مدارک خبر داد.

سرهنگ حسین بدری با اشاره به تداوم طرح‌های پلیس در حوزه مقابله با خودرو‌های شوتی در سطح استان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد دو دستگاه خودروی سواری سمند شوتی در محور‌های مواصلاتی تبریز - زنجان مطلع شده و آنها را با هماهنگی قضایی توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، دو هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۰۰ کیلوگرم شکلات و ۲۶۵ عدد نوشابه انرژی زای فاقد اسناد و مدارک کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه را بیش از هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

بدری با بیان اینکه رویکرد پلیس در محور‌های مواصلاتی استان برخورد با قاچاق کالا است، اظهار داشت: هدف از این اقدام حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی و کمک به اقتصاد کشور است.

وی از شهروندان خواست با ارائه گزارش از تخلفات قاچاق و جرائم اقتصادی از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و یا ۱۱۰ پلیس را در این مسیر یاری کنند.