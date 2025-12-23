فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: اموال و دارایی‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق موادمخدر کشور شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار علی‌اکبر جاویدان افزود: از این شبکه قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۳ یک محموله ۳۱۶ کیلوگرمی موادمخدر شیشه کشف شد هشت نفر از اعضای آن دستگیر شدند.

وی گفت: پس از این شناسایی اموال و دارایی‌های اعضای این شبکه در دستور کار پلیس مبارزه با قاچاق موادمخدر قرار گرفت.

سردار جاویدان افزود: مأموران با کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی موفق شدند شمار قابل توجهی از حساب‌ها، املاک و خودرو‌های متعلق به اعضای اصلی باند و وابستگان آنها را شناسایی و توقیف کنند.

وی گفت: در این زمینه ۶۴۳ حساب بانکی، ۲۴ باب املاک و مستغلات؛ ۱۲ باب در استان بوشهر، ۱۱ باب در تهران، یک باب در گیلان، یک شرکت ثبتی در تهران و ۱۵ دستگاه خودرو متعلق به مرتبطین اصلی این باند شناسایی شد که مجموع ارزش مالی این اموال و حجم گردش حساب‌های بانکی آنان ۹۲۵ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

بیشتر بخوانید؛ کشف ۵۳۰ کیلوگرم موادمخدر در میناب

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس در رصد جریان‌های مالی نامشروع افزود: مبارزه با قاچاق موادمخدر صرفاً محدود به کشف محموله‌ها نیست، بلکه برخورد بنیادین با ساختار اقتصادی و مالی این شبکه‌ها، راهبرد اصلی پلیس در از بین بردن چرخه سود و استمرار جرم است.

وی گفت: همه اموال شناسایی‌شده به‌صورت قانونی توقیف و برای اجرای مراحل برخورد قانونی به مقام قضایی ارجاع داده شده است.