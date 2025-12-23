به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم شمشیری گفت: در سال جاری طرح‌های نیمه تمام بخش کشاورزی شهرستان فاروج با دریافت ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری و اشتغالزایی رسیدند.

وی افزود:طرح‌های احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور از جمله طرح‌هایی هستند که در سال جاری با این تسهیلات به بهره برداری رسیدند.

شمشیری خاطر نشان کرد: تسهیلات پرداختی در بخش سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت شد.

وی گفت: به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، با هدف کمک به تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزه‌های مختلف، ابلاغ شده است.