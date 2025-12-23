پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج از پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان فاروج در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم شمشیری گفت: در سال جاری طرحهای نیمه تمام بخش کشاورزی شهرستان فاروج با دریافت ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری و اشتغالزایی رسیدند.
وی افزود:طرحهای احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور از جمله طرحهایی هستند که در سال جاری با این تسهیلات به بهره برداری رسیدند.
شمشیری خاطر نشان کرد: تسهیلات پرداختی در بخش سرمایهای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت شد.
وی گفت: به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، با هدف کمک به تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرحهای توسعهای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزههای مختلف، ابلاغ شده است.