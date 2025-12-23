پخش زنده
امروز: -
با افزایش حجم تردد در مسیرهای ورودی پایتخت، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و نیز در بخشهایی از محور شهریار–تهران سنگین گزارش شده است؛ ضمن آنکه وضعیت تردد در آزادراه پردیس–تهران بین تونلهای سه تا یک نیمهسنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، تردد از مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز به دلیل فعالیت کارگاه جادهای و اجرای عملیات راهداری در محدوده کیلومتر ۶۵ محور چالوس ممنوع است.
بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت و همچنین آزادراه تهران - پردیس روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر پایه اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، با توجه به شدت بارشهای روزهای اخیر و وقوع سیلاب، محورهای مواصلاتی بندر خمیر - بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ) و بندرلنگه - پارسیان، مسیرهای رفت و برگشت محورهای دوآب - بلده و سی سخت - پادنا، سروآباد - پاوه (گردنه تته) و مظفرآباد - رودبار مسدود هستند.
همچنین محورهای قلعه گنج - رودبار (فرعی بیژنآباد)، خوانسار - بویین و میاندشت، زرآباد - چاهان، جلگه - چاه اسحاق، قلعه گنج - رمشک، قلعه گنج - جاسک و پونل - خلخال مسدود هستند و محور گنجنامه - تویسرکان نیز دارای انسداد فصلی است.