به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب، گفت: بارندگی های اخیر بیش از هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان به زیرساخت های آب، برق، مخابرات و راههای شهرستان خسارت وارد کرد.

محمد رادمهر با اشاره به اینکه تعدادی از منازل مسکونی هم دچار خسارت شد، افزود: کسانی که خانه هایشان دچار خسارت شده می توانند در سامانه بنیاد مسکن خوداظهاری کنند تا کارشناسان بنیاد مسکن پس از برآورد، میزان خسارت را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید؛ اسکان خسارت دیدگان از سیل در شرق هرمزگان پایان یافت

وی گفت: سد استقلال میناب که ۲ درصد آب داشت، در این بارندگی به میزان ۱۸۶ میلیون مترمکعب معادل ۷۷ درصد آبگیری شد.