طرح مهر آموز با هدف کمک به دانش آموزان ایتام و محسنین در مدارس شهر گرمسار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حسن مخبری رئیس کمیته امداد امام خمینی گرمسار گفت: در طرح مهر آموز ، دانش آموزان و معلمان هر یک مسئولیت رسیدگی به امور یک دانش آموز یتیم و بدون سرپرست را برعهده می گیرند

در شهرستان گرمسار ۶۲۳ نفر در حوزه ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.

حمید عربی مدیر آموزش و پرورش گرمسار هم گفت:طرح مهر آموز برای اولین بار در مدرسه پسرانه فجر گرمسار برگزار شد و ۳۵۰ دانش آموز در آن شرکت کردند .