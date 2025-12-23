به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، این حملات از دیروز، شبکه های اتصال پست فرانسه را از دسترس خارج کرده که همچنان ادامه دارد. این اختلال بزرگ، درست دو روز قبل از جشن سال نو، علاوه بر شبکه پستی، سامانه پست بانک را هم از کار انداخته و میلیونها مشتری بانک، نمی توانند عملیات بانکی انجام دهند. میلیونها بسته پستی، شامل خریدهای اینترنتی، هدایا، پاکت ها و نامه های تبریک سال نو، سرگردان و از دسترس خارج شده است. در فرانسه به طور میانگین، در هفته های منتهی به سال نو، ۱۸۰ میلیون بسته جا به جا می‌شود.