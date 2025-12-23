پخش زنده
هیئت انتخاب آثار برگزیده جشنوارههای استانی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس گیلدا حمیدی، ابراهیم پشتکوهی، مجید رحمتی، نصرت الله مسعودی و اتابک نادری هیئت انتخاب این بخش از جشنواره هستند.
گیلدا حمیدی، بازیگر دوبلور و گوینده علاوه بر بازی در آثار سینمایی و تلویزیونی در نمایشهایی، چون قصه شهر فرنگ شهر ما، طپانچه خانم، سونات شب، باغ آلبالو، هیچ چیز جدی نیست، غلامرضا لبخندی، فردریک و روال عادی به ایفای نقش پرداخته است.
طبق اعلام دبیرخانه، ۶۱ اثر در بخش صحنهای همایش کارگردانان آثار برگزیده جشنوارههای استانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۱۴ اثر برتر به چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا خواهند کرد.
این همایش به پاسداشت اهمیت و حضور پررنگ هنرمندان شهرستانها و قدردانی از این سرمایههای اصلی تئاتر کشور از یکم تا هفتم دی ماه در شهر کرمانشاه اجرایی خواهد شد.
فرزان دلفانی، مدیر بخش استانهای چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر مدیریت و محمدرضا درند مدیریت اجرایی این همایش را بر عهده دارد.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.