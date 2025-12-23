به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماز، ستون دین و سرچشمه آرامش روح انسان است؛ به‌ویژه برای نیرو‌های ارتشی که همواره در شرایط حساس، پرفشار و سرنوشت‌ساز قرار دارند.

نظامیان، پاسداران امنیت، استقلال و عزت کشور هستند و انجام این مسئولیت سنگین، نیازمند روحیه‌ای استوار، ایمانی عمیق و اخلاقی پایدار.

نیرو‌های ارتشی با پایبندی به نماز و ارزش‌های دینی، نه‌تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر معنوی نیز قدرتمند می‌شوند و این قدرت معنوی، پشتوانه‌ای محکم برای دفاع از میهن اسلامی و خدمت صادقانه به مردم خواهد بود.