محمد علی طالبی در آئین گرامی داشت استاد باستانی پاریزی گفت:بخش مهمی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کرمان مرهون روایت‌های استاد باستانی پاریزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود:استاد باستانی پاریزی تاریخ را به متن زندگی مردم آورد

استاندار کرمان:همزمان با یک‌صدمین سال تولد استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی، چهره ماندگار تاریخ کشور و استاد دانشگاه تهران، همایش بین‌المللی شهرنامه‌نویسی در تاریخ ایران، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و با حضور استاندار کرمان برگزار شد

، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این آیین افزود:استاد باستانی پاریزی مورخی از جنس مردم بود

وی بیان کرد:باستانی پاریزی نقش زیادی در تقویت هویت استان کرمان و ایجاد پیوند میان هویت محلی و هویت ملی داشت

محمد علی طالبی بیان کرد:خدمت بزرگ استاد باستانی پاریزی این بود که کرمان را به یک مسئله تاریخ فرهنگی در سطح ملی تبدیل و با آثار وی، روایت تاریخ کرمان جایگاهی در ادبیات و تاریخ کشور پیدا کرد

وی اضافه کرد:استاد باستانی پاریزی هیچگاه تعلق خود را به کرمان پنهان نکرد و با افتخار از کرمانی بودن سخن گفت و این هویت را به عنوان یک مسئولیت فرهنگی دنبال کرد