رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری مراسم یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در تمامی شهرها و شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجتالاسلام عباس خرمیان در جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت اعیاد و مناسبتهای پیشرو با اشاره به شعار ملی یومالله نهم دی سال ۱۴۰۴ با عنوان «نهم دی، تجلی انسجام ملی» گفت: مراسم محوری یومالله نهم دی در مرکز استان سمنان، روز سهشنبه نهم دیماه ساعت ۹:۳۰ برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم با گرامیداشت یاد و نام آیتالله شاهچراغی، پرچمدار بصیرت و وحدت در استان سمنان و با سخنرانی دریادار سیاری برگزار خواهد شد که خیابان آستانه، معراج شهدا و پارک ۱۷ شهریور بهعنوان مکانهای پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، هفته مقاومت، سالگرد آیتالله مصباح یزدی و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دیماه همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با شعار محوری «ایرانمرد» در سطح استان برگزار میشود.
وی از برگزاری همایش «بصیرت و ولایت در گام دوم انقلاب» در دانشگاهها، کرسیهای آزاداندیشی و مناظرات علمی با موضوعات مرتبط با ولایت فقیه، فتنه ۸۸، مکتب سلیمانی و جهاد تبیین خبر داد و افزود: جشنواره تولید محتوای فضای مجازی ویژه دانشآموزان با عنوان «حماسه ماندگار» و پویش «روایت من از بصیرت» نیز با رویکرد فضای مجازی برای نوجوانان و جوانان اجرا میشود.
خرمیان ادامه داد: جشن ولادت امام علی (ع) با عنوان «جشن پدرانه»، مراسم «پدران آسمانی» با حضور خانوادههای معظم شهدا، مراسم «عمار انقلاب» همزمان با سالگرد آیتالله مصباح یزدی در ۱۹ دیماه در مسجد المهدی (عج) سمنان و جشنهای اعیاد شعبانیه از ابتدای بهمنماه همزمان با ایامالله دهه فجر در سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی تصریح کرد: دستگاهها موظفاند از نهم دیماه تا ۲۲ بهمنماه برنامههای شاخص درونسازمانی و عمومی، بهویژه با محوریت نوجوانان و جوانان، اجرا و گزارش آن را به ستاد ارسال کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از اعزام راویان ایثارگر، اجرای پویش «نذر بصیرت»، برگزاری اجتماعات بزرگ مردمی و جشن «حضور تا ظهور» همزمان با میلاد حضرت ولیعصر (عج) خبر داد و بر لزوم هماهنگی دستگاهها و نهادهای مردمی با ستاد اجرایی مراسم برای جلوگیری از تداخل برنامهها تأکید کرد.