مشارکت مردم و گروه‌های محلی در طرح محله محور راه گشایی بسیاری از مشکلات و چالش‌های شهرستان فریدونشهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حمید رحیمیان فرماندار شهرستان فریدونشهر گفت: در طرح مدیریت محله با عنوان شهید سلامی، اقشار مختلف مردم با شناسایی مشکلات و آسیب‌شناسی محله‌های مختلف، با کمک مسئولان در مسیر حل مشکلات قدم بر می‌دارند.

سرهنگ مهدی واعظ، مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه صاحب الزمان (عج) نیزگفت: شناسایی و پیگیری رفع مشکلات مردم، شناسایی اقشار آسیب پذیر، کمک به امنیت پایدار از اهداف مهم این طرح است.

وی افزود: بسیج در اجرای طرح محله محور حلقه ارتباطی بین مردم و دولت برای پیگیری و حل مشکلات مردم است و همچنین ارتقای امنیت محله هاست.