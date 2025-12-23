هفته سوم رقابت‌های سی و یکمین دوره لیگ دسته اول تکواندو باشگاه‌های کشور چهارم و پنجم دی ماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و یکمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول تکواندو باشگاه‌های کشور با عنوان «جام نقش جهان» گرامیداشت (شهید علی‌اصغر حسینی مهران)، شهید شاخص ورزش کشور پنج‌شنبه و جمعه ۴ و ۵ دی ماه با حضور تیم‌های برتر در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

فاصله اندک تیم‌های اول و دوم جدول حساسیت این هفته را دو چندان بالا برده و تقابل مدعیان شاید این هفته تکلیف قهرمانی را پیش از هفته پایانی مشخص کند.

در پایان هفته دوم لایف استار جمع امتیازات خود را به عدد ۳۰۱ رساند و همچنان جایگاه نخست جدول را حفظ کرد. نیروی زمینی ارتش هم با ۲۹۱ امتیاز در خانه دوم قرار گرفت. تیم «زنده یاد بابادی» نیز با ۲۳۷ امتیاز در جای سوم ایستاد. مناطق نفت خیز جنوب با ۱۰۹ امتیاز و یک پله صعود در جای چهارم جای گرفت و سینوس هم با ۹۶ امتیاز به مکان پنجم آمد.

در این فصل از مسابقات، تیم‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باشگاه فرهنگی ورزشی تشریفات، زنده‌یاد محمدرضا بابادی، ستاره‌ساز، هیأت تکواندو استان سیستان و بلوچستان، لایف استار، هیأت تکواندو استان ایلام، هلدینگ بناساز فرمانیه، پایگاه قهرمانی، دانشگاه آزاد، یوسف و سینوس با حضور بیش از ۱۰۰ تکواندوکار آزاد در قالب قدیمی‌ترین لیگ تکواندو کشور به رقابت خواهند پرداخت.