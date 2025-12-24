به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به برداشت سالیانه ۴۷ میلیون متر مکعب آب از چاه‌های کشاورزی در شهرستان طارم، گفت: آینده منابع آب این شهرستان نگران‌کننده است و اگر امروز برای مدیریت آن برنامه‌ریزی نکنیم، فردا باید پاسخگوی بحران‌های جدی باشیم.

باقری افزود: در شهرستان طارم هزار و ۲۳۰ حلقه چاه مجاز داریم که از این تعداد، هزار حلقه چاه برای مصارف کشاورزی با حجم تخلیه ۳۹ میلیون متر مکعب و ۶۲ حلقه چاه برای صنایع وابسته به کشاورزی با حجم تخلیه یک میلیون متر مکعب فعال است.

باقری با یادآوری مصوبه سال ۱۳۹۸ مبنی بر ممنوعیت تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی، افزود: با وجود این مصوبه، تا تیرماه امسال حدود ۵۶ واحد صنعتی در شهرستان طارم تأمین آب شدند، اما از تیرماه با دستور صریح معاون وزیر نیرو، تأمین آب برای صنایع تکمیلی و وابسته به کشاورزی به‌طور کامل ممنوع اعلام شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای زنجان همچنین به موضوع آزادسازی آب برای کشاورزی طارم اشاره کرد و گفت: گاهی فشار‌هایی برای رهاسازی زودهنگام آب وجود دارد، اما باید مراقب باشیم تا در نیمه دوم تابستان بتوانیم نیاز باغات زیتون را تأمین کنیم؛ اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، محصولات استراتژیک منطقه مانند زیتون آسیب خواهند دید.

باقری با تأکید بر ضرورت مدیریت توسعه کشاورزی در شرایط کم‌آبی، اظهار داشت: آینده منابع آب طارم نگران‌کننده است؛ دولت باید با شناسایی و مدیریت اراضی و اموال خود، نقش فعال‌تری ایفا کند؛ برخی اراضی سال‌هاست در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار دارد، اما باید وضعیت مالکیت و بهره‌برداری آنها مشخص شود.

وی همچنین به پروژه سد شهریار در آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های استاندار و وزیر نیرو، موضوع آبگیری این سد در دستور کار قرار گرفته و برای تملک اراضی و راه‌های دسترسی استان به منابع آبی این سد حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و بخشی از کار انجام شده است.

باقری افزود: هدف ما ذخیره‌سازی آب در سد شهریار برای مدیریت بهتر رهاسازی در ایام پیک مصرف است تا منطقه با مشکل جدی مواجه نشود. این موضوع در جلسات آتی نیز به‌صورت تخصصی بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: وظیفه ما به‌عنوان دستگاه دولتی، مدیریت منابع و پاسخگویی به مردم است. اگر امروز برای آینده آب طارم برنامه‌ریزی نکنیم، فردا باید پاسخگوی بحران‌های جدی باشیم.

شهرستان طارم، نگین سرسبز استان زنجان با اقلیم معتدل و خاک حاصلخیز خود از دیرباز مهد تولید محصولات متنوع کشاورزی و باغی بوده است. از زیتون‌های مرغوب و انار‌های شیرین گرفته تا شالیزار‌های برنج و باغ‌های گردو؛ در سال‌های اخیر، این منطقه خوش‌آب‌وهوا با چالش جدی کم‌آبی و تنش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه شده است.