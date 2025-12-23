رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: با توجه به حجم بالای تولید مرکبات، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دراین بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مکمل بخش تولید به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریم ذوالفقاری، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی فعال دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه درجه‌بندی، بسته‌بندی، فرآوری و تولید کنسانتره و آب‌میوه، با ظرفیت اسمی بیش از ۷.۴ میلیون تن در کشور در حال فعالیت می‌باشند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت به فرآوری مرکبات اختصاص دارد.

وی با بیان این که مرکبات ایران به لحاظ کیفی، تنوع و قابلیت فرآوری توان رقابت موثر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را دارا هستند، افزود: ایران به لحاظ کمی نیز با تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن مرکبات، در زمره کشور‌های مهم تولیدکننده این محصول پرارزش قرار دارد..

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، گفت: این صنایع علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات، نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد بهره‌برداران ایفا می‌کنند.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: کمبود زیرساخت‌های استاندارد، نوسانات بازار و نیاز به ارتقای دانش فنی کشاورزان و بهره‌برداران و تولید واریته‌های صنعتی را از چالش‌های این حوزه می‌باشد و رفع این موانع، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، حمایت هدفمند، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت پیوند میان بخش تولید و صنایع تبدیلی است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در صورت توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری موثر در توسعه زنجیره سرد، صنایع تبدیلی و فرآوری مرکبات، ایران می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از قطب‌های مهم فرآوری مرکبات در منطقه تبدیل شود.

ذالفقاری افزود: توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، افزایش سهم کشور از بازار‌های جهانی و تقویت ارزآوری، نقش بسزایی در توسعه مناطق روستایی و اشتغال‌زایی در استان‌های تولیدکننده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه محصولات تازه و فرآوری‌شده مرکبات ایران با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از ۳۰ کشور جهان در سال گذشته صادر شد و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای این محصول در ارزآوری و حضور در بازار‌های بین‌المللی است گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، ضرورتی راهبردی برای دستیابی به کشاورزی هوشمند، صادرات‌محور و پایدار در کشور به شمار می‌آید.