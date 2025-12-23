همایش «رسانه و امنیت ملی» امروز در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مشاور رئیس شورای عالی فضای مجازی در این نشست با اشاره به اهمیت رسانه در امنیت ملی کشور گفت: رسانه‌ها توانسته‌اند به‌عنوان عامل وحدت در جامعه ایفای نقش کنند.

خالدی افزود: رسانه می‌تواند در قالب جنگ روانی علیه دشمن یا به نفع دشمن عمل کند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه حساس رسانه در تحولات اجتماعی و سیاسی است.

مشاور رئیس شورای عالی فضای مجازی، تقویت روحیه وحدت ملی را یکی از کارکرد‌های مهم رسانه‌ها دانست و بیان کرد: رسانه‌ها با تشریح نیت و چهره حقیقی دشمن توانسته‌اند انسجام و همبستگی ملی را در جامعه تقویت کنند.

وی همچنین مدیریت بحران را از دیگر کارکرد‌های رسانه‌ها عنوان کرد و تأکید داشت که رسانه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند نقش کلیدی در آرام‌سازی جامعه و هدایت افکار عمومی ایفا کنند.