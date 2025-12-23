پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: برای ۵ نفر از مدیران شرکت معدنجوی طبس حکم تعلیقی در نظر گرفته شده است.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجعفر عبداللهی در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها افزود: با رضایت خانواده متوفیان، چهار نفر از مدیران معدنجوی طبس با پابند الکترونیک فعالیت خود را ادامه میدهند تا کار معدن تعطیل نشود.
وی گفت: مجازاتهای تکمیلی برای خاطیان معدن معدنجوی طبس بیش از مجازات اولیه بوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: تهیه کپسولهای نجات، تأمین مطالبات اشخاص متوفی، تهیه ونتیلاتور و ایجاد سامانه پایش (مانیتورینگ) کارهایی است که باید انجام شود.
مسکن خانواده کارگران متوفی معدن معدنجویِ طبس تأمین شد
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: دولت پس از وقوع حادثه معدن معدنجوی طبس قول تأمین مسکن برای خانواده کارگران متوفی را داد که این موضوع محقق شده و مسکن در اختیار خانوادهها قرار گرفته است.
عبداللهی همچنین به از برقراری مستمری جداگانه برای خانواده کارگران متوفی خبر داد و افزود: با مذاکره دستگاه قضایی، مقرر شد مستمری جداگانهای برای خانوادههای کارگران متوفی به مدت ۱۰ سال برقرار شود.
وی ادامه داد در سال نخست مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت میشود و هر سال ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: این مبلغ بهصورت ماهانه به حقوق و مزایای خانوادهها افزوده میشود و تمامی این موارد در رأی صادره منعکس شده است.
کمبود تجهیزات ایمنی بخاطر ضعف ساختارهای اقتصادی معادن
عبداللهی گفت: ضعف ساختارهای اقتصادی در معادن باعث میشود که امکان برطرفکردن یکباره تمامی ضعفهای ایمنی معادن وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به کمبود تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس افزود: در زمان حادثه معدن طبس صرفا یک دستگاه ونتیلاتور در این معدن وجود داشت، اکنون دو دستگاه ونتیلاتور دیگر در معدنجو مستقر شده و پیمانکار هم موظف شده است تا سامانه مانیتورینگ یا پایش را در این معدن راهاندازی کند.
وی افزود: دغدغهها و مطالبات معدنکاران خراسان جنوبی، از جمله مطالبات آنها از ذوبآهن اصفهان، به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسجمهور منتقل شده است.