امامزادگان بام و صفی آباد به عنوان قطب‌های فرهنگی و دینی منطقه، همواره میزبان زائران و عاشقان اهل بیت (ع) از نقاط مختلف بوده‌اند و پیوند‌های اجتماعی را تقویت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آرامگاه حمزه بن موسی دهنه شیرین در فهرست آثار ملی به شماره ۵۱۵۱ ثبت شده و بنای امامزاده حمزه بن موسی از آثار مذهبی-تاریخی دورۀ صفوی در شهرستان اسفراین است.

هر ساله هزاران زائر دوستدار اهل بیت علیه السلام با پای پیاده برای شرکت در مراسم مذهبی به این مکان مشرف می‌شوند.

بقعة امامزاده با با قدرت در خارج از روستاى دهنة اجاق، در ۴۹ کیلومترى شمال غرب شهر صفى آباد و حدود چهل کیلومتر شهر اسفراین قرار دارد.

بنا، زیارتگاه این امازاده در میان یک غار طبیعى در دل کوه واقع شده که با دخالت انسان به صورت پلان مستطیل شکلى به طول تقریبى ۴۰ و عرض ۵/۴ و ارتفاع ۵ متر ساخته شده است.