پخش زنده
امروز: -
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، مأموریت بنیاد را انتقال پیام دفاع مقدس و مقاومت به نسل حاضر و نسلهای آینده دانست و بر ضرورت ثبت و ضبط اسناد جنگ تحمیلی ۱۲روزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان، صبح امروز (سهشنبه) با حضور امیر «نبی سهرابی» جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در این مراسم، طی سخنانی اظهار داشت: مأموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، انتقال پیام دفاع مقدس، ارزشها و گفتمان آن، فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی به نسل حاضر و نسلهای آینده برای ثبت در تاریخ کشور عزیزمان است.
وی بیان کرد: تبیین ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت یک جهاد است؛ همانگونه که امام خامنهای عزیز تأکید دارند، تبیین انقلاب، ارزشهای دفاع مقدس و فعالیتهای نظام جمهوری اسلامی ایران امروز واجب است؛ زیرا دشمن در حال تهاجم همهجانبه فرهنگی به کشور ماست.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مأموریت دارد تا ارزشهایی را که در جنگ هشتساله با رژیم صدام به دست آمد، برای جامعه تبیین کند. جنگ ما تمام نشده و دفاع ما تنها محدود به هشت سال نبود.
امیر سهرابی با بیان اینکه هماکنون در حال نبرد با استکبار و رژیم صهیونیستی هستیم، خاطرنشان کرد: زمان زیادی از جنگ تحمیلی ۱۲روزه نگذشته است؛ لذا تبیین و حفظ آثار این جنگ نیز از جمله رسالتهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت است.
وی عنوان کرد: اسناد جنگ ۱۲روزه همانند اسناد جنگ تحمیلی هشتساله باید جمعآوری شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مأموریت دارد تمام فعالیتهای ارگانهای مختلف کشور در این جنگ را ثبت و ضبط کند. ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان نیز موظف است همه فعالیتهای این جنگ ۱۲ روز را جمعآوری کرده و برای مرکز ارسال کند تا در تاریخ کشور ثبت شود.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: ما در مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برای عقب نماندن از ثبت و ضبط اسناد جنگ ۱۲روزه، بلافاصله پس از پایان جنگ، قرارگاهی برای جمعآوری این اسناد تشکیل دادیم که هر هفته جلسه برگزار میکند تا روند کار و میزان ارسال اسناد از استانها را بررسی کند.
امیر سهرابی تأکید کرد: اسناد جنایت صهیونیستها در حال جمعآوری است تا به دنیا ثابت شود این جنگ توطئهای از سوی استکبار و صهیونیسم علیه کشور ما بوده است. از همه مسئولان و مردم استان کرمان درخواست میکنم با جدیت به ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کمک کنند تا این اسناد گردآوری شود.
وی یادآور شد: استان کرمان در دفاع مقدس بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم نظام کرده است. در جنگ هشتساله، بیش از ۱۲۰ هزار رزمنده از این استان به جبهه اعزام شدند. همچنین بیش از ۲۰ هزار جانباز و یکهزار و ۲۹۵ آزاده از استان کرمان داریم.
جانشین بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در پایان با تأکید بر اینکه مسیر جمهوری اسلامی ایران، راه امام حسین علیهالسلام و یاران ایشان بوده و خواهد بود، گفت: شهید سلیمانی پرچمدار مبارزه با داعش بود.